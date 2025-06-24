Футбол
24 июня, 12:00

Кузнецов — о ЦСКА: «Думаю, перестраиваться будет тяжело»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о перспективах армейцев в сезоне-2025/26.

«Я думаю, что, может быть, ни к чему хорошему перестановка не приведет. Команда привыкла к Николичу, его требованиям, видению игры. А здесь приходит новый тренер, никому незнакомый. Страна для него тоже незнакомая. Думаю, перестраиваться будет тяжело. И почему курс сделан на иностранца, а не на своего, соотечественника. Я этого не понимаю. Но, во всяком случае, это меня не касается», — сказал Кузнецов «СЭ».

В пятницу, 20 июня, ЦСКА объявил о назначении Фабио Челестини главным тренером команды. Контракт с швейцарцем заключен по схеме «2+1». На посту главного тренера Фабио сменил серба Марко Николича, который возглавил греческий АЕК.

Дмитрий Кузнецов
Фабио Челестини
  • Радон

    Для чего сейчас всем гадать о том, что у него может получиться в команде, а что нет. Начнется чемпионат - мы увидим кто есть кто))

    24.06.2025

  • hant64

    А здесь приходить новый тренер------------------ Приходить? Микеле, ты хоть букварь осилил в школе?:grin:

    24.06.2025

  • Tommy Morton

    Полагаю, каждая смена тренера приносит хороший откат. Чаще смены!

    24.06.2025

    • Степашин — о словах Глушенкова про сборную: «Думать надо, ты играешь в культурной столице»

    Генич прокомментирует дебютный матч Карпина в «Динамо»
