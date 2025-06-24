Футбол
24 июня, 12:00

Степашин — о словах Глушенкова про сборную: «Думать надо, ты играешь в культурной столице»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Максим Глушенков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Член совета директоров, председатель консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» отреагировал на слова форварда «Зенита» Максима Глушенкова про сборную России.

— Как отнеслись к словам Глушенкова: «Мне лучше с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Кассьеррой потренироваться, чем с Вьетнамом играть»? Стоит ли вызывать таких футболистов в сборную?

— Игрок Максим неплохой, но болтать меньше надо. Думать головой. Жизнь-то футбольная закончится, а тебе руки никто не подаст. Такой привет отправьте ему от меня. Думать надо. Тем более ты играешь в Санкт-Петербурге, в моем любимом городе, культурной столице.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. С тех пор команды проводят только товарищеские матчи.

Валерий Карпин и&nbsp;Сергей Степашин.«Карпин — «живой», с харизмой. «Динамо» такой и нужен». Степашин — о Галицком, Тюкавине и санкциях
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Зенит
Максим Глушенков
Сергей Степашин
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Мостовой — о возможном матче против Венгрии: «Сильный соперник, но не вижу смысла от этого, пока не играешь в отборах»
В Киргизии заявили о заинтересованности в проведении товарищеского матча со сборной России
Сборная Киргизии готова обсудить проведение товарищеского матча против России в 2026 году
Тюкавин — о Захаряне в расширенном составе сборной: «Желаю ему обойтись без травм. Надеюсь, встретимся, поболтаем»
В Афганистане готовы рассмотреть вариант проведения матча с российской сборной в 2026 году
Представитель Азмуна: «Сердар очень хочет сыграть со сборной России»
Материалы сюжета: РПЛ, итоги сезона: главные события чемпионата и лето-2025
Смолов: «На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна»
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» пока в тени. «Краснодар», «Динамо» и «Локо» рулят. Колонка Казакова о трансферном рынке РПЛ
Синяев: «Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»
Тедеев: «Савичев — большой профессионал, всецело оправдывающий свой статус в «Акроне»
  • ViktorDiktor®

    С головой у Глуша проблемы были и есть , без привязки к СПб, Москве или Самаре.. )

    28.06.2025

  • Dinamo Poninka

    ЧЕМ ? Царь-батюшка ой как думает.

    25.06.2025

  • Pifia

    А по сути то сказал правду. Многие игроки так думают я уверен. Смысла в таких играх нету. Нигерия разбве что

    25.06.2025

  • Заполярье

    Прощай, немытая Россiя, Страна рабовъ, страна господъ, И вы, степашки голубые, И ты, обобранный народъ... Наш великий поэт Михаил Лермонтов, сосланный на Кавказ во время войны с Чечней (в 1840 году), написал, уезжая в армию: «Прощай, немытая Россия». Разве это не очень образное и точное описание состояния «всеобщего рабства»? Особенно если учесть, что «синюю форму» носили жандармы, предшественники российской тайной полиции (позднее — царские охранные отделения Министерства внутренних дел, ещё позже — ВЧК, КГБ и их нынешние наследники). Думай, думай народ!:sunglasses::money_mouth::relieved:

    25.06.2025

  • Заполярье

    "Думать головой. Жизнь-то футбольная закончится, а тебе руки никто не подаст", сказал Степашин! ----------------------------------------------------------------------------- Серега!? А тебе кто руку подаёт? Только казнокрады, коррупционеры и лжецы! Граждане России, тебе руку не подадут, так как ты предатель Родины и русского народа, лизоблюд власти жуликов и воров! Думай, что говоришь...:sunglasses::money_mouth::relieved:

    25.06.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Степашин опустился до уровня Глушенкова, теперь они соответствуют друг другу... Бомжатня, кули с них взять....:joy::joy::joy: Что начальник, что раб, одного поля ягоды

    24.06.2025

  • ANTI BOMG

    А по-моему Степашин живет как раз в Москве и чего-то не съезжает в свой любимый, прости, Господи, "культурный" город и "прозябает" в настоящей Столице.:joy::joy::joy::rofl::rofl:

    24.06.2025

  • ANTI BOMG

    Культурной столицей был Ленинград! А сейчас - это столица бомжей.:laughing::sweat_smile::sweat_smile::rofl:

    24.06.2025

  • анатолий еремин

    Нашел Москвича, из глубокой деревни Свердловской области сей алкоголик

    24.06.2025

  • ANTI BOMG

    А кто такой ЕБН? Полный говнюк! И ссылаться на ельцина- себя не уважать!

    24.06.2025

  • Славомудр Приморский

    смИшной ты, мамкин гопик )

    24.06.2025

  • Пан Юзеф

    Может, сам по себе Санкт-Петербург и является культурным центром России, но форумные представители этого чудесного города не имеют никакого отношения к культурным людям.

    24.06.2025

  • vblinov

    Глушенков человек без мозга. Умственный инвалид.

    24.06.2025

  • Андрей29m

    унизили тебя)) ну ты не поачь словоблуд )

    24.06.2025

  • Dinamo Poninka

    Как кто? Остап Бендер. Нью-Васюки. Читайте классику. А то Санкт- Петербург.

    24.06.2025

  • Dinamo Poninka

    Ну так и весь город нельзя назвать культурной столицей

    24.06.2025

  • Немальчиш

    Совсем аффтары исписались, и фантазия уже отказала, про трансферы не сочиняется. Давайте теперь всю муть за год вспоминать.

    24.06.2025

  • Ю.Ю.

    Именно поэтому я и уточнил "на тот момент".

    24.06.2025

  • Фирсыч

    По-моему, он болельщик Динамо.

    24.06.2025

  • Фирсыч

    Какой же Ельцин москвич? Лимитчик...

    24.06.2025

  • Весь Петербург и всех болельщиков к этому относить не стоит.

    24.06.2025

  • оппонент

    Культурной столицей Санкт-Петербург был лет эдак 150-200 назад. Сейчас обыкновенный мегаполис с концентрацией финансовых групп, репутацией как в известном сериале, ну и ошмётками культуры в виде Эрмитажа или Кунсткамеры.

    24.06.2025

  • Ю.Ю.

    Вам не нравится понятие "Санкт-Петербург - культурная столица"? Имеете полное право. Только не забывайте, что такое выражение первым употребил москвич (на тот момент) Ельцин. Т.ч. вы сначала у себя в конституционной столице разберитесь, а потом вопросы задавайте.

    24.06.2025

  • spor71917

    Тем более ты играешь в Санкт-Петербурге, в моем любимом городе, культурной столице ------- А сам 20 лет назад глорил за Цээска Степашин - такой Степашин ((...

    24.06.2025

  • 55555....

    В башке у Степашина. Там покопаться,еще много чего записано..))

    24.06.2025

  • Славомудр Приморский

    Назвать Питер культурной столицей может только тот, кто ни разу не видел питерское быдло на выездных матчах в провинциальных городах )

    24.06.2025

  • sdf_1

    Тем более ты играешь в Санкт-Петербурге, в моем любимом городе, культурной столице. ----------------- Это кто же назначил Санкт-Петербург культурной столицей? Где это записано?

    24.06.2025

    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
