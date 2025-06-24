Степашин — о словах Глушенкова про сборную: «Думать надо, ты играешь в культурной столице»

Член совета директоров, председатель консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» отреагировал на слова форварда «Зенита» Максима Глушенкова про сборную России.

— Как отнеслись к словам Глушенкова: «Мне лучше с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Кассьеррой потренироваться, чем с Вьетнамом играть»? Стоит ли вызывать таких футболистов в сборную?

— Игрок Максим неплохой, но болтать меньше надо. Думать головой. Жизнь-то футбольная закончится, а тебе руки никто не подаст. Такой привет отправьте ему от меня. Думать надо. Тем более ты играешь в Санкт-Петербурге, в моем любимом городе, культурной столице.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. С тех пор команды проводят только товарищеские матчи.