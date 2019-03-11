Дмитрий Кузенцов: "Нисимура - очень перспективный парень"

Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов после матча армейцев с "Рубином" (4:0) в интервью "СЭ" отметил, что предполагал выход с первых минут нападающего Такумы Нисимуры. Японец в этой игре забил дебютный гол за красно-синих.

– Чем вас удивил стартовый состав красно-синих?

– Да я предполагал, что мы примерно такой и увидим.

– А как же Нисимура?

– Видел, как японец тренируется, работает. Очень перспективный парень. Считал, что во второй части сезона будет уже выходить с первых минут.

– Почему?

– Подвижный, быстрый нападающий. Нацеленный на ворота, с чутьем, ударом. Даже не удивился, что он гол забил. Человек чувствует эпизод. Он уже адаптировался в ЦСКА. (Виталий Айрапетов)

Полная версия интервью Дмитрия Кузнецова - скоро на "СЭ"