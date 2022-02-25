Ветеран ЦСКА назвал точный счет матча против «Спартака»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Спартака». Встреча пройдет в субботу, 26 февраля. Начало — в 19:00 по московскому времени.

«Будет очень сложная игра для обеих команд. Фаворит в этой игре — ЦСКА. Армейцы выиграют у «Спартака» на их поле. Посмотрите, какими приличными игроками они усилились. Это очень качественные европейские усиления. Будет либо 1:0, либо 2:0 в пользу ЦСКА. Они не пропустят», — сказал Пономарев «СЭ».

Игра с ЦСКА станет первой официальной для «Спартака» под руководством итальянского тренера Паоло Ваноли. После 18 туров красно-белые (23 очка) занимают девятое место. ЦСКА (30 очков) идет четвертым.