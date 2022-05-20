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Adidas может предложить свои услуги «Зениту» и «Спартаку»

Роман Шишов
Корреспондент
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Спортивный экипировщик Adidas рассматривает вариант о предложении сотрудничества «Зениту» и «Спартаку», информирует Metaratings.ru. В настоящее время компания не вступила в переговоры с клубами.

Осенью 2021 года появлялась информация о возможном переходе «Зенита» от Nike к Adidas.

12 мая «Спартак» официально объявил о прекращении сотрудничества с Nike, который был спонсором красно-белых с 2005 года. При этом генеральный директор московского клуба Евгений Мележиков заявил, что команда сыграет в их форме и в следующем сезоне.

Telegram-канал «Мутко против» писал, что «Спартак» потеряет от ухода Nike порядка 500 миллионов рублей.

Ранее появилась информация, что Adidas, чьи магазины были закрыты в России, решил проблемы с логистикой и может в ближайшее время вернуться в страну.

Источник: https://metaratings.ru/news/adidas-mozhet-predlozhit-svoi-uslugi-zenitu-i-spartaku--1271064/
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