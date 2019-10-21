Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров объяснил, почему в концовке матча 13-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (1:0) произошла потасовка футболистов. По ее итогам, красные карточки получили защитник «Крыльев» Александр Анюков, а также оба главных тренера команд — Миодраг Божович и Владимир Федотов.

— Тяжелая игра: искусственное поле, мотивированный соперник. Мы понимали, насколько важна была для нас эта встреча. Самое главное — победа, — рассказал Комбаров в интервью клубному каналу.

Эмоции в концовке? Бывают такие моменты, и такие небольшие стычки случаются. На самом деле, игра была очень эмоциональная. Мы понимали, что три очка — самое главное. Ну, потолкались — ничего страшного. Для зрелищности игры это было только плюсом.

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