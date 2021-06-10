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В «Крыльях Советов» подтвердили переход форварда Голенкова в «Ростов»

11:36
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко подтвердил переход нападающего Егора Голенкова в «Ростов».

«Он еще зимой подписал контракт с «Ростовом». У нас было представление, что он туда уходит. Мы делали много предложений на улучшенных условиях, но Егор сделал свой выбор. Контракт с клубом у него закончился», — приводит пресс-служба «Крыльев Советов» слова Корниленко.

В сезоне-2020/21 Голенков провел 44 матча за «Крылья Советов», на его счету 18 голов и 7 результативных передач.

Также Корниленко опроверг информацию об уходе из команды вратаря Евгения Фролова и высказался о будущем в клубе форварда Абата Аймбетова, выступающего за «Астану» на правах аренды.

«Абат до 3 июля в аренде. Решение будем принимать с тренерским штабом. У Фролова год контракта. Информация о расторжении с ним контракта не соответствует действительности», — добавил Корниленко.

По итогам сезона-2020/21 «Крылья Советов» заняли 1-е место в Олимп-ФНЛ и вышла в Тинькофф РПЛ.

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Иван Торопцев все материалы автора
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