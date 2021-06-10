ЦСКА поздравил с днем рождения бывшего тренера команды Гончаренко
10:58
ЦСКА поздравил с 44-летием бывшего главного тренера команды Виктора Гончаренко.
В официальном Twitter-аккаунте красно-синих появилась запись с поздравлением в адрес белорусского специалиста.
Гончаренко возглавлял ЦСКА с декабря 2016 года по март 2021 года. После его ухода главным тренером армейцев стал бывший форвард команды, Ивица Олич.
6 апреля стало известно, что Гончаренко возглавил «Краснодар».
Поздравляем с днём рождения экс-главного тренера #ЦСКА Виктора Ганчаренко pic.twitter.com/AXb0DXVze3— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 10, 2021
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