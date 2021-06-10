ЦСКА поздравил с днем рождения бывшего тренера команды Гончаренко

ЦСКА поздравил с 44-летием бывшего главного тренера команды Виктора Гончаренко.

В официальном Twitter-аккаунте красно-синих появилась запись с поздравлением в адрес белорусского специалиста.

Гончаренко возглавлял ЦСКА с декабря 2016 года по март 2021 года. После его ухода главным тренером армейцев стал бывший форвард команды, Ивица Олич.

6 апреля стало известно, что Гончаренко возглавил «Краснодар».