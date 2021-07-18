Дмитрий Комбаров опроверг слухи о завершении карьеры
Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на слухи о том, что он принял решение завершить карьеру.
«Информация исходила не от меня. Журналисты звонили, но я никому не отвечал на этот вопрос и кто-то, наверное, предположил, что возможна такая ситуация. Когда-нибудь если вдруг я захочу завершить карьеру футбольную, общественность узнает об этом от меня лично или из моего аккаунта в Instagram», — приводит «Российская газета» слова Комбарова.
В данный момент 34-летний Комбаров является свободным агентом. Последним клубом футболиста являются «Крылья Советов», игрок ушел из команды по окончании сезона-2020/21. Его брат-близнец Кирилл завершил карьеру футболиста 8 июля и стал спортивным директором второй команды тульского «Арсенала».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://sportrg.ru/2021/07/18/kombarov-esli-vdrug-zavershu-kareru-soobshchu-ob-etom-sam.html
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