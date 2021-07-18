Дмитрий Комбаров опроверг слухи о завершении карьеры

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на слухи о том, что он принял решение завершить карьеру.

«Информация исходила не от меня. Журналисты звонили, но я никому не отвечал на этот вопрос и кто-то, наверное, предположил, что возможна такая ситуация. Когда-нибудь если вдруг я захочу завершить карьеру футбольную, общественность узнает об этом от меня лично или из моего аккаунта в Instagram», — приводит «Российская газета» слова Комбарова.

В данный момент 34-летний Комбаров является свободным агентом. Последним клубом футболиста являются «Крылья Советов», игрок ушел из команды по окончании сезона-2020/21. Его брат-близнец Кирилл завершил карьеру футболиста 8 июля и стал спортивным директором второй команды тульского «Арсенала».