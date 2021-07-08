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Кирилл Комбаров стал спортивным директором в «Арсенале-2»

22:00
Кирилл Комбаров. Фото ФК «Арсенал» (Тула)
Кирилл Комбаров. Фото ФК «Арсенал» (Тула)
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Экс-защитник «Арсенала» Кирилл Комбаров стал спортивным директором второй команды тульского клуба, информирует официальный сайт «канониров».

«Арсенал-2» заменит выступавший в прошлом сезоне в ПФЛ фарм-клуб туляков «Химик-Арсенал». Комбаров будет осуществлять оперативное руководство командой и селекцией нового клуба.

Команду к первенству будет готовить тренерский штаб во главе с Сергеем Подпалым, ему будут помогать старший тренер Андрей Пятницкий и тренер вратарей Игорь Телков, который в этом году завершил карьеру футболиста. Домашние матчи в ФНЛ-2 «Арсенал-2» будет проводить в Туле на стадионе академии ПФК «Арсенал».

В качестве игрока Комбаров провел в составе оружейников 90 матчей, отдал 17 голевых передач и забил 3 мяча.

Дополнительная информация:

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/izmeneniya-v-strukture-pkf-arsenal/

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