Кирилл Комбаров стал спортивным директором в «Арсенале-2»

Экс-защитник «Арсенала» Кирилл Комбаров стал спортивным директором второй команды тульского клуба, информирует официальный сайт «канониров».

«Арсенал-2» заменит выступавший в прошлом сезоне в ПФЛ фарм-клуб туляков «Химик-Арсенал». Комбаров будет осуществлять оперативное руководство командой и селекцией нового клуба.

Команду к первенству будет готовить тренерский штаб во главе с Сергеем Подпалым, ему будут помогать старший тренер Андрей Пятницкий и тренер вратарей Игорь Телков, который в этом году завершил карьеру футболиста. Домашние матчи в ФНЛ-2 «Арсенал-2» будет проводить в Туле на стадионе академии ПФК «Арсенал».

В качестве игрока Комбаров провел в составе оружейников 90 матчей, отдал 17 голевых передач и забил 3 мяча.