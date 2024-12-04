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Сегодня, 19:35

Хомуха: «Очевидно, что «Локомотив» попал в кризис»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хомуха оценил игру «Локомотива» в последних турах чемпионата России.

«Весь состав «Локомотива» провалился в нестабильность? Раз команда регулярно теряет очки, то да. Но в этой ситуации нельзя разделять тренерский штаб, футболистов и руководство. Надо воспринимать все в совокупности. Но очевидно, что «Локомотив» попал в кризис», — приводит слова Хомухи Metaratings.ru.

«Локомотив» потерпел три поражения в трех последних матчах. Команда под руководством Михаила Галактионова проиграла «Спартаку» (2:5) и «Химкам» (1:3) в РПЛ, а также уступила московскому «Динамо» (0:1) в розыгрыше FONBET Кубка России.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Хомуха
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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