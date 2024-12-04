Наумов — о Станковиче: «Когда он начал тасовать состав, подумал, что это очередной Абаскаль»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о последних результатах «Спартака».

«Когда Станкович пришел в «Спартак» и начал тасовать состав, менять тактические схемы, я подумал, что это очередной Абаскаль. Но Станкович постепенно сформировал команду. Дал возможность Дуарте играть, в матче с «Краснодаром» он выглядел прекрасно. Он нашел место Угальде. Станкович стал Пруцеву доверять, хотя сначала он не верил в него. Станкович добавил уверенности Умярову», — приводит слова Наумова «ВсеПроСпорт».

После 17 туров чемпионата России «Спартак» набрал 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на пять баллов.