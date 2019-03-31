Дмитрий Хохлов: "Попросил футболистов не возвращаться к теме стадиона"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов подчеркнул, что не знает, когда клуб сможет начать играть на реконструированном стадионе в Петровском парке. Арена после 10-летней реконструкции должна была открыться в начале года, однако сроки были смещены.

- Мы с ребятами один раз обсудили эту тему, и я попросил их больше к ней не возвращаться, - цитирует "Российская газета" Хохлова. - Понимаю, для болельщиков это прозвучит странно, но если мы будем каждый день говорить о стадионе, времени ни на что другое не останется. Всё - сейчас мы играем в Химках. И нам надо думать о футболе и настраиваться на матчи. А не сидеть в раздевалке и обсуждать, что могли бы выступать на новой арене.

- А что руководство говорит? Даты переезда нет?

- Пока четкой информации нет. Сказали, что сделают все возможное, чтобы как можно быстрее переехали. Я однозначно ничего не могу сказать. На данный момент конкретной даты нет. Да, все хотят переехать как можно раньше, но есть определенные сроки. Надо поле привести в нормальное состояние и так далее.

Спешить с переездом однозначно не надо. Отыграть один матч, а потом закрыть стадион на полгода - это неправильно.