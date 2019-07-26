Дмитрий Хохлов: "Есть причины, почему Соу не играет, но называть их не буду"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов заявил, что легионер Самба Соу не выходит на поле не из-за того, что проиграл конкуренцию другим опорным полузащитникам.

- Почему не играет Соу? Он окончательно проиграл конкуренцию Каборе?

- Есть причины, по которым Самба Соу не оказался в заявке. Но они внутриклубные, потому останутся внутри команды. (Александр Рогулев)

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