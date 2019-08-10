Дмитрий Хохлов: "Динамо" строит новую команду"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Зенита"​ рассказал про стартовый состав, отметив, что новички еще не готовы. По его словам, клуб строит новую команду.

– Они еще не готовы играть с первых минут. Поэтому выбор такой, – отметил Хохлов в эфире телеканала "Матч Премьер". – Мы строим новую команду. Что касается Нойштедтера, то рассматриваем его в опорной зоне. С ним об этом говорили.

У "Зенита" отличный подбор игроков. На каждую позицию есть квалифицированная замена.