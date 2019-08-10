18:45 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Хохлов: "Динамо" строит новую команду"

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Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Зенита"​ рассказал про стартовый состав, отметив, что новички еще не готовы. По его словам, клуб строит новую команду.

– Они еще не готовы играть с первых минут. Поэтому выбор такой, – отметил Хохлов в эфире телеканала "Матч Премьер". – Мы строим новую команду. Что касается Нойштедтера, то рассматриваем его в опорной зоне. С ним об этом говорили.

У "Зенита" отличный подбор игроков. На каждую позицию есть квалифицированная замена.

Динамо - Зенит

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 5-й тур. "Динамо" - "Зенит", Глушаков vs "Спартак" и другие матчи
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