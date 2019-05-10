Дмитрий Хохлов: "Динамо" решило не ломать сочетания, которые наигрывало"

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ против "Ростова".

- Сегодня мы решили не ломать сочетания, которые наигрывали, - сказал Хохлов в эфире "Матч премьер". - Ребята в принципе понимают, как действовать против тройки центральных защитников.

- Еременко сегодня не сыграет. Это как-то повлияет на структуру игры?

- Структура не меняется. Роману мы уделяли повышенное внимание, но теперь нужно сосредоточиться на игре и тех, кто выйдет.