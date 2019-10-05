Дмитрий Хохлов: «Динамо» прекрасно изучило «Оренбург»
13:58
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов признался, что хорошо изучил «Оренбург» — соперника бело-голубых по матчу 12-го тура РПЛ.
— В хорошую погоду всегда приятнее играть, солнце светит. Футболисты должны приспосабливаться к любым условиям.
Мы прекрасно изучили «Оренбург»: как команда атакует, как выходит из обороны. Прекрасно понимаем ситуацию, руки не опускаем и продолжаем работать, — заявил Хохлов в эфире «Матч премьер» перед игрой.
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