Дмитрий Хохлов: "Динамо" будет играть на победу, хочется реванша"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата России против "Енисея", сообщает пресс-служба москвичей. Встреча пройдет в Красноярске сегодня, 19 мая, начало – в 14.00 (мск).

– Турнирную таблицу, конечно, изучаем, о результатах игр конкурентов в курсе. Но мы ни в коем случае не собираемся играть на ничью. "Динамо" будет играть на победу. Тем более, что матч первого круга помним, хочется реванша, – приводит слова Хохлова пресс-служба "Динамо".

"Енисей" с 19 очками занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ. "Динамо"с 31 баллом располагается на 12-й строчке.

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