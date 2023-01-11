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Гунько: «Видно, что в «Спартаке» идет работа с молодыми футболистами из академии»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько считает, что красно-белые работают с футболистами из академии лучше, чем «Зенит».

«У каждой команды есть стратегия развития клуба. Естественно, она есть и у «Спартака», и клуб думает об этом. Если в составе команды каждый год появляется молодой футболист из академии, это очень хорошо. Мы видим, что в «Спартаке» такая работа идет. В прошлом чемпионате мы видели Мелешина, могут появляться по два, по три футболиста. Посмотрите на «Зенит», там нет футболистов из академии в составе», — приводит слова Гунько Metaratings.ru.

В текущем сезоне «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 17 туров. Московская команда отстает от лидера чемпионата — «Зенита» на 6 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/gunko-vidno-chto-v-spartake-idyot-rabota-s-molodymi-futbolistami-iz-akademii-219117/
Дмитрий Гунько
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Краснодар

 6
И К Ж
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Факел

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Торпедо М

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