Гунько: «Нельзя говорить, что Зиньковского взяли на замену Бакаеву»

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Гунько прокомментировал переход полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московский клуб.

«Нельзя говорить, что Зиньковского взяли на замену Бакаеву. Он играет слева. Там же, где Квинси Промес. Может быть, в плане бюджета или трансферной политики рокировка произошла. Условно говоря, освободилась ставка, и ее занял Зиньковский. Но это не замена по позиции», — приводит слова Гунько RT.

Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до 31 мая 2027 года. По итогам сезона-2021/22 Зиньковский стал лучшим ассистентом чемпионата России — 11 голевых передач. Также на его счету четыре гола.

15 июня «Зенит» объявил о подписании контракта с Зелимханом Бакаевым. Соглашение с 25-летним футболистом подписано по схеме «3+1».