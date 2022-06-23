Гунько: «Нельзя говорить, что Зиньковского взяли на замену Бакаеву»
Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Гунько прокомментировал переход полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московский клуб.
«Нельзя говорить, что Зиньковского взяли на замену Бакаеву. Он играет слева. Там же, где Квинси Промес. Может быть, в плане бюджета или трансферной политики рокировка произошла. Условно говоря, освободилась ставка, и ее занял Зиньковский. Но это не замена по позиции», — приводит слова Гунько RT.
Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до 31 мая 2027 года. По итогам сезона-2021/22 Зиньковский стал лучшим ассистентом чемпионата России — 11 голевых передач. Также на его счету четыре гола.
15 июня «Зенит» объявил о подписании контракта с Зелимханом Бакаевым. Соглашение с 25-летним футболистом подписано по схеме «3+1».
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