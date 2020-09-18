Дмитрий Гунько: «Отставка? Ждем 21 сентября»

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько прокомментировал разгром от «Краснодара» в матче 8-го тура Тинькофф-РПЛ (2:7). Специалист подчеркнул, что его будущее в подмосковном клубе определится 21 сентября.

— Если в первом тайме мы успевали противодействовать комбинационному стилю, то во втором — нет, — сказал Гунько в эфире «Матч премьер». — Град голов, думаю, порадовал болельщиков «Краснодара», с чем их и поздравляю.

Моя отставка? Еще до матча сказали, что 21 числа будет решение. Будем ждать.

«Химки» после 8 туров набрали 3 очка и занимают предпоследнее место в таблице.