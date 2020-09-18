Дмитрий Гунько: «Краснодар» поймал игру"

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько после поражения от «Краснодара» (2:7) в матче 8-го тура премьер-лиги заявил, что соперник поймал свою игру, и это дало такой результат, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова. Также специалист прокомментировал слухи о своей отставке.

— Я думаю, комментировать особо нечего, — отметил Гунько. — На поле была одна команда, которая переиграла нас. Особенно во втором тайме. В первом мы пытались за счет движения противодействовать. Во втором тайме наши замены нас не усилили. Болезненный удар.

— Что случилось во втором тайме?

— Просто перестали успевать противодействовать комбинационному стилю соперника. «Краснодар» поймал игру.

— Ощущали ли давление в связи со слухами про вашу про отставку?

— Мы были полностью сосредоточены на подготовке к игре. Тренерский штаб понимает, от чего слухи. Были бы очки, было бы меньше давления.