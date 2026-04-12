«Сочи» на выезде победил ЦСКА в РПЛ

«Сочи» обыграл ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ — 1:0. Игра прошла на «ВЭБ Арене» в Москве.

На 11-й минуте встречи пенальти реализовал нападающий гостей Мартин Крамарич. 11-метровый удар был назначен главным арбитром Сергеем Цыганком после проверки ВАР момента, в котором защитник армейцев Жоао Виктор наступил на ногу игроку «Сочи» Вячеславу Литвинову в собственной штрафной.

«Сочи» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию и с 12 очками занимает последнее 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, ЦСКА с 42 очками — на пятой строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

12 апреля, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)

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