Губерниев — о переходе Дзюбы в «Химки»: «А как сходнинский лес, ежики и лисички отнесутся к Артему? Это надо подумать»
Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном переходе экс-нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в «Химки».
«Прошли те годы, когда Артема сватали в «Манчестер Сити», «Барселону», «Реал», сейчас — «Химки». Нужно, чтобы общественность Сходни его приняла, и это самое главное. Насколько футболист или тренер себя проявит — зависит от микроклимата сходнинского леса. А как сходнинский лес, сходнинские ежики и лисички отнесутся к Артему — это надо подумать. Далеко не факт, что они смогут его принять. Я в ближайшее время узнаю настроение сходнинцев и очень надеюсь, что они будут не против», — сказал Губерниев Metaratings.
35-летний Дзюба в сезоне-2023/24 сыграл 21 матч, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «Локомотивом» истек 1 июля 2024 года.
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15
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Ростов – ЦСКА
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