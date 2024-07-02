Вратарь «Ростова» Ханкич назвал Акинфеева своим кумиром
Вратарь «Ростова» Хидает Ханкич поделился мнением о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.
«Я знаю Акинфеева еще с того времени, когда был ребенком. И я говорю это не потому, что общаюсь с русским журналистом. Для меня он действительно был кумиром. В детстве у отца был знакомый — боснийский тренер, работавший в России и занимавшийся с детьми. Он сказал мне, что мой стиль игры напоминает ему стиль Акинфеева. Я тогда впервые про него услышал, а потом увидел матчи Лиги чемпионов, где он играл за ЦСКА, потом я видел, как он носит капитанскую повязку в сборной России», — цитирует Ханкича «РБ Спорт».
Ханкич перешел в «Ростов» из болгарского «Ботева» этим летом за 100 тысяч евро. Контракт игрока с командой рассчитан до 30 июня 2026 года.
Источник: РБ Спорт
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