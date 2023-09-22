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Сегодня, 18:39

Агент Тюкавина: «Если не продлим контракт с «Динамо», трагедии не будет»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Константин Тюкавин в матче против «Балтики».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал «СЭ» о ходе переговоров по продлению контракта игрока с клубом.

«Тут есть рабочий момент, который не обсуждается. Найдем точки соприкосновения, значит продлим контракт. Не найдем — не продлим. Трансферное окно закрылось. Мы никуда не уходим. Если не продлим контракт, трагедии не будет. Мы играем в футбол, выходим. У него статистика 3+4 — лучшая в команде. Не надо нас торопить. У нас еще полтора года контракт. Если фамилия на табло появляется, значит хорошо он сыграл», — сказал Сафонов «СЭ».

Ранее в «Динамо» сообщили, что сделали предложение игроку.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». Контракт 21-летнего футболиста с московским клубом действует до конца июня 2024 года. В августе появилась информация о том, что к Тюкавину проявляют интерес ЦСКА и «Зенит».

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
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Балтика – Ахмат
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Спартак – Динамо
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Пари НН – Оренбург
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