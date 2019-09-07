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Дмитрий Ефремов — после операции на «крестах»: «Чувствую себя замечательно»

16:00
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Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов рассказал, как чувствует себя после операции в Мюнхене.

— Всем спасибо за поддержку! Чувствую себя замечательно. Обещаю вернуться еще сильнее, — цитирует Ефремова официальный Instagram ЦСКА.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел в чемпионате России 2 матча, в которых результативными действиями не отметился. Напомним, что Ефремов получил разрыв крестообразных связок в матче 6-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:2).

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