Булыкин: «Малком сможет пробиться в основу «ПСЖ». Он качественный футболист»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе нападающего «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

«Никто не скажет точно, перейдет ли Малком в «ПСЖ». От заинтересованности игроком до трансфера проходит много времени. Но он качественный футболист, который сможет пробиться в основу парижан», — приводит слова Булыкина «Газета.ру».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ранее подтвердил информацию об интересе «ПСЖ» к бразильскому форварду, но отметил, что парижане пока не делали российскому клубу официального предложения.

25-летний Малком играет за «Зенит» с 2019 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2027 года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал семь результативных передач.