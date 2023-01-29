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Булыкин: «Малком сможет пробиться в основу «ПСЖ». Он качественный футболист»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе нападающего «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

«Никто не скажет точно, перейдет ли Малком в «ПСЖ». От заинтересованности игроком до трансфера проходит много времени. Но он качественный футболист, который сможет пробиться в основу парижан», — приводит слова Булыкина «Газета.ру».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ранее подтвердил информацию об интересе «ПСЖ» к бразильскому форварду, но отметил, что парижане пока не делали российскому клубу официального предложения.

25-летний Малком играет за «Зенит» с 2019 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2027 года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал семь результативных передач.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/29/19606819.shtml
Дмитрий Булыкин
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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