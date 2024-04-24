Булыкин: «Надо отдать должное футболистам «Локомотива». Они проявили характер!»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» победу железнодорожников над «Пари НН» (3:2) в матче 21-го тура РПЛ.

«В начале показалось, что «Локомотив» может выбыть из гонки за медали. Казалось, что все складывается против железнодорожников. Но надо отдать им должное, они не опустили руки, проявили характер и вырвали этот тяжелый матч. Я поздравляю их с победой!» — сказал Булыкин «СЭ».

«Пари НН» (28 очков) остается на десятом месте в РПЛ. Нижегородцы потерпели пятое подряд поражение в чемпионате России.

«Локомотив» (41) вышел на четвертую позицию в турнирной таблице.

Софья Грецкая