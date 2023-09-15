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Сегодня, 22:27

Булыкин: «Динамо» разочаровано одним очком, потому что моментов у их ворот особо не было»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матча бело-голубых с «Пари НН» (1:1) в 8-м туре РПЛ.

«Не понравилось, что «Динамо» не дожало и на последних минутах пропустило контратаку. К тому же 6 человек из «Пари НН» бежали против четырех защитников «Динамо». Это явно претензии к обороне бело-голубых. «Пари НН» — молодцы, бились до конца и смогли увезти очко. Думаю, бело-голубые разочарованы одним очком, потому что моментов у их ворот особо не было. Футбол не прощает расслабленность и потерю концентрации», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

«Динамо» с 15 очками поднялось на второе место в РПЛ. В следующем туре бело-голубые в гостях сыграют со «Спартаком». Игра пройдет 23 сентября.

 
15&nbsp;сентября. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Николоз Кутателадзе сравнял счет в&nbsp;концовке. Магия Лички не удалась. «Динамо» упустило победу в концовке

 

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Булыкин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
3
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
4
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Сергей Пиняев

Сергей Пиняев

Локомотив

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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