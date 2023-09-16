Шишкин: «У меня с детства был спартаковский стиль в голове»

Экс-защитник «Спартака» Роман Шишкин рассказал, как относится к Илье Цымбаларю, с которым он пересекался в московском клубе, когда тот был главным тренером дубля в 2003-2004 годах.

«Еще как пересекались. Он не только дубль тренировал. Илья Владимирович еще тренировал в школе «Спартака» 1987 год рождения. Мои первые шаги в футболе были при нем. И потом да, как раз они с Мирославом Ромащенко взяли меня в дубль.

Многому меня научил. Все-таки многие не любят такое выражение, как спартаковский стиль, но у меня он с детства был в голове. Я на них смотрел, наблюдал, что такое дальняя нога, что такое забегание, что такое стеночки. И там же игра в обороне в «Спартаке» Романцева для меня показательной была. Поэтому, когда такие люди из той команды, как Цымбаларь и Ромащенко, не только тренировали, но и на своем примере показывали — это, конечно, дорогого стоит. Благодаря им у меня получилось то, что получилось», — цитируют «Известия» Шишкина.