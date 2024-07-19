Булыкин: «Уход Клаудиньо будет серьезной потерей для «Зенита», но найдут, кем заменить»
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный уход Клаудиньо из «Зенита» во «Фламенго».
«Конечно, есть всегда замена всегда и везде. Учитывая, что у «Зенита» достаточно денег и длинная скамейка, поэтому команда может заменить почти любого игрока. Но это все равно будет серьезная потеря для «Зенита», но найдут, кем заменить», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Булыкина.
Полузащитник выступает за «Зенит» с 2021 года. Он провел за команду 105 матчей, забил 20 голов и сделал 26 результативных передач.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
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|0
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|0
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13
|Пари НН
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|0
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|0-0
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14
|Химки
|0
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|0-0
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15
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|15:00
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Локомотив – Акрон
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|20.07
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Кр. Советов – Зенит
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|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
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|22.07
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Пари НН – Рубин
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