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Сегодня, 06:35

Радимов останется советником Медведева в «Зените»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о будущем Владислава Радимова в петербургском клубе.

— Владислав Радимов останется вашим советником, несмотря на занятость на «Матч ТВ»?

— Остается.

48-летний Радимов занял должность советника Медведева по развитию молодежного футбола в «Зените» 3 октября 2022 года.

Источник: «Спорт День за Днем»
Владислав Радимов
Футбол
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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