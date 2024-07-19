Радимов останется советником Медведева в «Зените»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о будущем Владислава Радимова в петербургском клубе.
— Владислав Радимов останется вашим советником, несмотря на занятость на «Матч ТВ»?
— Остается.
48-летний Радимов занял должность советника Медведева по развитию молодежного футбола в «Зените» 3 октября 2022 года.
Источник: «Спорт День за Днем»
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