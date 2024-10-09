Осинькин: «Спасибо всем, кто поддержал «Крылья Советов» и лично меня. Работаем дальше!»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Благодарен всем, кто поддержал команду и лично меня в такое непростое время. Работаем дальше!» — написал Осинькин в соцсетях.

Осинькин работает в самарском клубе с 2020 года. «Крылья Советов» набрали 11 очков за 11 матчей и располагаются на десятой позиции в турнирной таблице РПЛ. 20 октября самарская команда на выезде сыграет против «Оренбурга».