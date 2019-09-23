РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Дмитрий Булыкин: «Если у «Динамо» в ближайших матчах не наладятся дела, то Хохлов может уйти и раньше зимнего перерыва»

16:06
Теги:

Экс-нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал решение руководства бело-голубых не увольнять главного тренера команды Дмитрия Хохлова.

— Все зависит от Хохлова и результатов «Динамо» в ближайших матчах, — сказал Булыкин. — Если команда не наладит игру и результат, то Хохлов может покинуть бело-голубых и раньше зимнего перерыва. Вообще, смена тренера сильно влияет на футболистов, дает им встряску, меняет психологическое состояние. Все будет зависеть от позиции тренера, от того, насколько он контролирует команду. Верю в Хохлова, желаю ему удачи, он — грамотный специалист и хороший человек. Посмотрим, что покажет «Динамо» в Кубке и ближайших турах чемпионата.

«Динамо» с 10 очками занимает 11-е место в чемпионате России 2019/20 после 10 туров. В понедельник, на следующий день после поражения от «Сочи» (2:3) главный тренер бело-голубых подал в отставку, но руководство клуба ее не приняло и заявило, что специалист будет работать с командой минимум до зимнего перерыва. (Иван Торопцев)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 2897
Все опросы
Кто забил лучший гол 9-го тура РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир