Дмитрий Андреев: «Если «Спартак» привезет Илича, то 100 процентов будет бороться за золото»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев выразил уверенность в том, что «Спартак» будет претендовать на чемпионство в РПЛ сезона-2024/25.

«Я уверен, что «Спартак» точно поборется за медали, на данный момент команда на бумаге выглядит очень сильно. Если они еще привезут Илича, то 100 процентов будут бороться за золото. Весной реально получится так, что интрига будет до самого конца», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

«Спартак» ушел на зимнюю паузу в РПЛ, занимая 3-е место в турнирной таблице с 37 очками. Москвская команда уступает 2 балла лидирующим «Краснодару» и «Зениту» (по 39 очков).

2 марта красно-белые на своем поле примут «Оренбург» в матче 19-го тура чемпионата России. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.