Бывший спортдир «Оренбурга» Андреев об отставке Деограсии: «Логика в увольнении Давида есть»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» прокомментировал отставку главного тренера команды Давида Деограсии.

«Наверное, логика в увольнении Деограсии есть. Ильшата Айткулов, которого назначили на пост исполняющего обязанности главного тренера, опытный человек в команде. Были уже ситуации, когда он уже выполнял данную функцию, ничего нового. Это проверенный человек, который долго находится в системе клуба», — сказал Андреев «СЭ».

Деограсия возглавил Академию «Оренбурга» в 2023 году, в августе того же года был назначен главным тренером основной команды.

В текущем сезоне «Оренбург» в 10 матчах РПЛ набрал 7 очков, одержав победу в одной игре, и расположился на 14-м месте в турнирной таблице.