Аленичев: «Глушаков заслужил прощальный матч своим трудолюбием»

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился с «СЭ» ожиданиями от прощального матча Дениса Глушакова.

«Денис заслужил прощальный матч. Встречались с ним на ветеранских турнирах, где он рассказал об идее провести такую игру. Я ответил Денису, что он обязан это сделать. У него была прекрасная карьера в России — в «Спартаке», в «Локомотиве». Необходимо попрощаться с болельщиками. То, что Денис делает прощальный матч, это радость, конечно. Он заслужил это своим трудолюбием. У Дениса всегда был талант, он прекрасный футболист с сильными качествами и футбольным интеллектом. Таких, как Денис Глушаков, сейчас мало. Получится настоящий праздник. Приглашаем болельщиков увидеть это. Считаю, что фанаты обязаны прийти и поаплодировать Денису за тот футбол, что он показывал на протяжении многих лет в «Спартаке» и «Локомотиве», — сказал Аленичев «СЭ».

Аленичев также отметил, что после прощального матча Глушаков проснется в другой жизни.

«И я, и Егор Титов делали прощальные матчи. Помню, ощущал нервозность перед игрой. Собрать СМИ, столько звезд, болельщиков... Это бессонные ночи! Сказал Денису, что нужно потерпеть несколько дней. А в воскресенье проснется — начнется другая жизнь», — добавил Аленичев.

Глушаков выступал за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Хмики», «Пари НН», костромской «Спартак» и армянский «Урарту». В составе «Спартака» хавбек выигрывал чемпионат и Суперкубок России.

Прощальный матч Глушакова между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 11 октября на стадионе «Арена Химки».