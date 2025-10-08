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Аленичев: «Глушаков заслужил прощальный матч своим трудолюбием»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился с «СЭ» ожиданиями от прощального матча Дениса Глушакова.

«Денис заслужил прощальный матч. Встречались с ним на ветеранских турнирах, где он рассказал об идее провести такую игру. Я ответил Денису, что он обязан это сделать. У него была прекрасная карьера в России в «Спартаке», в «Локомотиве». Необходимо попрощаться с болельщиками. То, что Денис делает прощальный матч, это радость, конечно. Он заслужил это своим трудолюбием. У Дениса всегда был талант, он прекрасный футболист с сильными качествами и футбольным интеллектом. Таких, как Денис Глушаков, сейчас мало. Получится настоящий праздник. Приглашаем болельщиков увидеть это. Считаю, что фанаты обязаны прийти и поаплодировать Денису за тот футбол, что он показывал на протяжении многих лет в «Спартаке» и «Локомотиве», — сказал Аленичев «СЭ».

Аленичев также отметил, что после прощального матча Глушаков проснется в другой жизни.

«И я, и Егор Титов делали прощальные матчи. Помню, ощущал нервозность перед игрой. Собрать СМИ, столько звезд, болельщиков... Это бессонные ночи! Сказал Денису, что нужно потерпеть несколько дней. А в воскресенье проснется — начнется другая жизнь», — добавил Аленичев.

Глушаков выступал за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Хмики», «Пари НН», костромской «Спартак» и армянский «Урарту». В составе «Спартака» хавбек выигрывал чемпионат и Суперкубок России.

Прощальный матч Глушакова между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 11 октября на стадионе «Арена Химки».

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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