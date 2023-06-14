Мележиков отреагировал на новость о своем уходе из «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что красно-белые расторгли контракт с функционером по соглашению сторон.

«Ребят, пока без комментариев», — ответил Мележиков «СЭ», добавив смеющийся эмодзи.

Ранее об уходе Мележикова из «Спартака» сообщил журналист Иван Карпов в телеграмм-канале «Инсайды от Карпа».