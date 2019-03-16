Дмитрий Аленичев: "Положение "Енисея" не безнадежное. Будем верить в чудеса!"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после поражения от "Арсенала" в матче 20-го тура премьер-лиги (0:2) заявил, что положение его команды не является безнадежным.

- В первом тайме у "Арсенала" было некоторое преимущество, но первый голевой момент был у нас, - сказал Аленичев в эфире канала "Матч Премьер". - Пропустили сумасшедший гол. В перерыве попытался настроить игроков. Во втором тайме у нас был стопроцентный момент, а в концовке стали появляться свободные зоны. На один гол мы наиграли.

Положение "Енисея" еще не безнадежное. Это футбол, всякое может случиться. Будем верить в чудеса!

"Енисей" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков.

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