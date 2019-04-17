"Для каждого из нас это останется уроком на всю оставшуюся жизнь". Обращение Мамаева

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев обратился к гендиректору ФГУП "НАМИ" Сергею Гайсину во время очередного заседания Пресненского суда города Москвы.

- На очной ставке вы говорили, что извинения я принес, - сказал Мамаев. - Сейчас вы говорите, что я должен был извиниться в "Кофемании" перед всеми. На момент очной ставки вы находились радом со мной. По уголовному делу я прохожу из-за эпизода с вами. Я считаю, что мои слова в тот момент были искренне и осознаны, я не лукавил. Если бы мне дали возможность извиниться перед людьми в "Кофемании", я бы извинился перед ними. В тот момент я повел себя не правильно, и на очной ставке я этого не отрицал. Я думаю, что вы, как взрослый человек, должны понимать, что каждый из нас, скорее всего, осознал и понял то, что произошло. Для каждого из нас это останется уроком на всю оставшуюся жизнь.

Не знаю, как вы восприняли мои извинения. Я могу подтвердить, что мои действия, да и действия всех ребят, все это понимают, были не совсем правильные. Вся та ночь, все ту утро были не совсем правильными. Но это не значит, что мужчинам – вам, Денису Климентьевичу, Виталию Соловчуку до конца своей жизни держать обиду на нас. Это не те действия, которые принесли непоправимый вред вам и остальным потерпевшим. Если будет возможность с вами примириться когда-нибудь, я бы этому был бы рад. Мы бы нашли взаимопонимание и с вами, с Денисом Паком. (Александр Рогулев)

Напомним, Мамаев вместе с форвардом "Зенита" Александром Кокориным были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live