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Сегодня, 19:46

Директор «Оренбурга» Андреев заявил, что приезд легионеров-новичков зависит от ухода Веры

Алина Савинова
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, какие трансферы планируются в команде этой зимой.

«Томпсон решил все свои вопросы и собирается к выезду на сборы «Оренбурга». Пока футболист находится в Чили, как только он прибудет на наши сборы, то мы это объявим официально. Помимо чилийца возможен приезд еще нескольких новых игроков. Российские футболисты нынче заняты, поэтому это могут быть легионеры. Их подписание будет зависеть от ухода Лукаса Веры. Может, аргентинец покинет нашу команду уже этой зимой», — цитирует Андреева Sport24.

После 18 туров «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. Лидером является «Краснодар» с 38 баллами.

Источник: https://sport24.ru/football/news-612148-direktor-orenburga-vozmozhen-priyezd-neskolkikh-legionerov-novichkov-ikh-podpisaniye-zavisit-ot-ukhoda-very
Дмитрий Андреев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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