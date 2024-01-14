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Артур — о переходе в «Зенит»: «Клаудиньо рассказывал, что это настоящий европейский гранд»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Новичок «Зенита» Артур поделился тем, что ему рассказывал о команде полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо.

«Что Клаудиньо рассказывал о «Зените»? Что это очень крутая команда, а Петербург — красивейший город. Что в клубе все очень хорошо относятся друг к другу, и это настоящий европейский гранд», — приводит слова Артура пресс-служба клуба.

«Зенит» объявил о переходе 25-летнего бразильца из «Палмейраса» 8 января. «СЭ» сообщал, что сине-бело-голубые заплатили за переход 15 миллионов евро.

В 2023 году футболист стал в составе бывшей команды чемпионом Бразилии. Он забил 10 мячей и сделал 2 голевые передачи в 43 матчах во всех турнирах.

После 18 туров «Зенит» с 36 очками занимает второе место в РПЛ. Команда Сергея Семака становилась чемпионом в пяти последних сезонах подряд.

Источник: ФК «Зенит»
Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
Артур (Зенит)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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