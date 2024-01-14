Артур — о переходе в «Зенит»: «Клаудиньо рассказывал, что это настоящий европейский гранд»

Новичок «Зенита» Артур поделился тем, что ему рассказывал о команде полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо.

«Что Клаудиньо рассказывал о «Зените»? Что это очень крутая команда, а Петербург — красивейший город. Что в клубе все очень хорошо относятся друг к другу, и это настоящий европейский гранд», — приводит слова Артура пресс-служба клуба.

«Зенит» объявил о переходе 25-летнего бразильца из «Палмейраса» 8 января. «СЭ» сообщал, что сине-бело-голубые заплатили за переход 15 миллионов евро.

В 2023 году футболист стал в составе бывшей команды чемпионом Бразилии. Он забил 10 мячей и сделал 2 голевые передачи в 43 матчах во всех турнирах.

После 18 туров «Зенит» с 36 очками занимает второе место в РПЛ. Команда Сергея Семака становилась чемпионом в пяти последних сезонах подряд.