Директор нового спонсора «Спартака» сделал себе татуировку с эмблемой клуба

Финансово-технологическая компания RBK.money стала новым официальным спонсором и цифровым партнером футбольного клуба «Спартак». Их логотип появится на игровой форме красно-белых.

После подписания контракта генеральный директор фирмы Денис Бурлаков показал татуировку с эмблемой «Спартака», которую он сделал в честь начала сотрудничества. Остальные руководители компании поддержали своего начальника аналогичной татуировкой. (Севастиан Терлецкий)