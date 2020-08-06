РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Директор нового спонсора «Спартака» сделал себе татуировку с эмблемой клуба

16:12
Татуировка спонсоров &quot;Спартака&quot;. Фото "СЭ"
Татуировка спонсоров &quot;Спартака&quot;. Фото "СЭ"
Теги:

Финансово-технологическая компания RBK.money стала новым официальным спонсором и цифровым партнером футбольного клуба «Спартак». Их логотип появится на игровой форме красно-белых.

После подписания контракта генеральный директор фирмы Денис Бурлаков показал татуировку с эмблемой «Спартака», которую он сделал в честь начала сотрудничества. Остальные руководители компании поддержали своего начальника аналогичной татуировкой. (Севастиан Терлецкий)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир