Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:31

Газизов призвал отстранить некачественных арбитров: «Судей тащат и тащат, а они гадят и гадят»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Шамиль Газизов.
Фото ФК «Динамо» Махачкала.

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» оценил судейство в матче против московского «Динамо» (0:1) в 10-м туре РПЛ.

«Мне кажется, что футбол уходит дальше, а судьи просто стоят на месте или деградируют. Некоторым надо просто запретить судить, и все. Уже чуть надоедает тема судейства. Много ошибок арбитров, и не только в нашем матче. Многие из них уже просто не соответствуют тому, что хотят видеть болельщики. Не надо кого-то тащить. Если он неквалифицированный, стоит заканчивать с ним. Если футболист плохого качества, то его сажают на лавку и он заканчивает с футболом. А если судья, его тащат, тащат, тащат, а он гадит, гадит и гадит. Ну и что дальше? Обратимся в ЭСК по эпизодам, что-то признают, а может, вообще ничего не признают. Много сейчас чего непонятного происходит, дай бог, это закончится скоро», — сказал Газизов «СЭ».

Главный арбитром матча был Сергей Чебан.

Махачкалинское «Динамо» с 10 очками после 10 туров чемпионата России-2024/25 занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. Команда проведет следующий матч в РПЛ 6 октября на выезде против «Факела».

(Александр Абустин)

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)
Шамиль Газизов
Читайте также
Автобус с болельщиками ГК «Виктор» попал в огненное ДТП на Кубани
Глушенков появился в нескромной футболке, Лусиану жестко били ниже пояса, Караваев все разрушил, но это была игра уровня Лиги чемпионов. Что случилось в матче «Краснодар» – «Зенит»
В Госдуме намерены разрешить россиянам направлять свои пенсионные баллы родителям
В Санкт-Петербурге водитель сбил беременную женщину с тремя детьми
Отравившихся дихлофосом детей похоронили в Красноярском крае
Российским лыжникам, биатлонистам и конькобежцам продлили отстранение от международных соревнований еще на год
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
РПЛ: видео голов 10-го тура 27 сентября
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Динамо» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Валуев о падении интереса к футболу: «Снижение — налицо»
Газизов — о фоле на Пальцеве в матче с московским «Динамо»: «Скоро голову кому-то отрубят и скажут: «Ой, случайно»
Президент «Оренбурга» — о результатах команды: «У многих старт сезона не задался, мы разбираем свои проблемы»
Президент «Оренбурга» — о слухах про переговоры с Адиевым и Федотовым: «Бред сивой кобылы»
В Госдуме РФ не согласны с результатами опроса ВЦИОМа: «Наш футбол развивается семимильными шагами»
Виктор Са считает, что «Краснодар» отлично сыграл в обороне против «Зенита»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
5.10 14:00
Акрон – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
Зенит – Оренбург
 - : -
5.10 19:00
Спартак – Ростов
 - : -
5.10 19:00
Рубин – Ахмат
 - : -
6.10 14:00
Факел – Динамо Мх
 - : -
6.10 16:30
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
6.10 19:00
Краснодар – Химки
 - : -
6.10 19:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 7 1 2
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 8 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости