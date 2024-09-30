Президент «Оренбурга» — о результатах команды: «У многих старт сезона не задался, мы разбираем свои проблемы»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил «СЭ» на вопрос о результатах команды в этом сезоне РПЛ.

«Будем ли мы менять главного тренера или нет, это наши проблемы. У многих старт сезона не задался, мы разбираем свои проблемы. Стоит ли сейчас вопрос об отставке Деограсии? Если будет принято решение, то объявим об этом», — сказал Еремякин «СЭ».

«Оренбург» не может победить в РПЛ и Кубке России на протяжении 13 матчей.

Команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 10 матчей, набрав 7 очков.