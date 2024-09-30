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Виктор Са: «Не знаю, почему «Краснодар» долго не мог победить «Зенит»

Алина Савинова
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Полузащитник «Краснодара» Виктор Са ответил на вопрос о том, почему его команда шесть лет не могла обыграть «Зенит» на своем поле.

«Не знаю, почему долго не было победы. Перед игрой я поговорил с нашими ребятами из Латинской Америки, это нужно было изменить. Мы счастливы, что обыграли «Зенит» на своем поле», — приводит «РБ Спорт» слова Са.

В субботу, 28 сентября, «Краснодар» дома обыграл «Зенит» в матче 10-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. «Быки» впервые за шесть лет победили сине-бело-голубых в матче чемпионата России.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
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 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
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