Директор «Чертаново» рассказал, когда Умяров станет игроком взрослой сборной России

Директор «Чертаново» Николай Ларин в интервью «СЭ» поделился мнением об игре воспитанников клуба Наиля Умярова и Максима Глушенкова в «Спартаке».

— Почему Умяров уже в стартовом составе, а Глушенков довольно далек от него?

— Если вы помните, после их перехода я, посмотрев матч, в своем Twitter в шутку написал, что они инопланетяне на фоне остальных игроков в «Спартаке-2». На мой взгляд, они оба достойны играть в РПЛ. Но тогда же в интервью говорил, что Умяров сделает это быстрее. Он более серьезный и целеустремленный. Однако и Максим режим не нарушает. Ему просто нужно чуть больше времени, и все придет к тому, что он станет игроком основного состава.

— Год назад, когда Умяров переходил в «Спартак», вы говорили, что вынуждены его продать, хотя через год он стоил бы уже пять миллионов евро, а в будущем это игрок сборной России.

— Пока все идет так, как я говорил.

— Когда он станет игроком сборной?

— Думаю, что в следующем отборочном цикле к чемпионату мира. (Константин Алексеев)

Полное интервью с Николаем Лариным можно прочитать здесь.