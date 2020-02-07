Директор «Чертаново» посетовал, что назвал сумму трансферов Умярова и Глушенкова в «Спартак»

Директор «Чертаново» Николай Ларин в интервью «СЭ» рассказал о переходе воспитанников клуба Наиля Умярова и Максима Глушенкова в «Спартак».

— Год назад вы рассказали, что 40 милионов рублей за продажу Умярова и Глушенкова помогли вам доиграть сезон в ФНЛ. Однако нынешней осенью тема вновь всплыла. Эта подозрительность — наша национальная черта?

— За первые 12 лет во главе «Чертаново» никак не мог понять, почему руководители клубов боятся раскрывать бюджет, о чем-то говорить. Но после этой истории я их понял. Даже если все максимально прозрачно, то всегда найдутся те, кто любую информацию перевернет как угодно. Это стало для нас уроком. Нет информации — нет обсуждения. Кому-то нравится, как работает «Чертаново», кому-то — нет. Для всех хорошим не будешь. Могу только сказать, что мы честно и искренне делаем свою работу уже 12 лет. (Константин Алексеев)

Полное интервью с Николаем Лариным можно прочитать здесь.