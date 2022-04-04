Динияр Билялетдинов: «Разговоры о переходе Баринова в ла лигу нужно отложить в долгий ящик»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о возможном переходе Дмитрия Баринова в чемпионат Испании.

«Дмитрий, конечно, может проявить себя в Европе. «Валенсия» играет в атакующий футбол. Баринов к такому футболу приспособлен. Но в настоящий момент подобные разговоры из-за текущей в мире обстановки нужно отложить в долгий ящик. Думаю, что в ближайшие годы никаких движений в этом плане не будет», — сказал Билялетдинов «РБ Спорт».

Ранее утверждалось, что сразу несколько зарубежных клубов интересовались Бариновым. Одним из них была испанская «Валенсия».

В этом сезоне 25-летний россиянин провел 18 матчей в РПЛ, отметившись 2 ассистами. «Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.