Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:46

Динияр Билялетдинов: «Разговоры о переходе Баринова в ла лигу нужно отложить в долгий ящик»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о возможном переходе Дмитрия Баринова в чемпионат Испании.

«Дмитрий, конечно, может проявить себя в Европе. «Валенсия» играет в атакующий футбол. Баринов к такому футболу приспособлен. Но в настоящий момент подобные разговоры из-за текущей в мире обстановки нужно отложить в долгий ящик. Думаю, что в ближайшие годы никаких движений в этом плане не будет», — сказал Билялетдинов «РБ Спорт».

Ранее утверждалось, что сразу несколько зарубежных клубов интересовались Бариновым. Одним из них была испанская «Валенсия».

В этом сезоне 25-летний россиянин провел 18 матчей в РПЛ, отметившись 2 ассистами. «Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/diniyar-bilyaletdinov-v-nastoyashhij-moment-razgovory-o-perehode-barinova-v-la-ligu-nuzhno-otlozhit-v-dolgij-yashhik/
Динияр Билялетдинов
Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Польша требует исключить россиян из МОК и международных спортивных федераций
Состоялись последние матчи группового этапа ESL Pro League season 15
«Его гениальных действий не хватило, чтобы переломить матч». Реакция итальянцев на голевой пас Миранчука
СКА — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 4 апреля 2022 года
Рыбные консервы: польза и вред
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Швеции сообщили, что АИК хочет забрать Ларссона у «Спартака»

«Спорт-Экспресс» запускает новый проект совместно с «ВКонтакте»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости